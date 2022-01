Le ministre français de l’Intérieur a fermé une mosquée pour « propos antisémites ». Gérald Darmanin a fait l’annonce alors qu’il était de passage ce mercredi 12 janvier sur CNews. On retient des déclarations du ministre français que la mosquée était située à Cannes dans les Alpes-Maritimes. « Nous fermons l’une des mosquées de Cannes parce que nous lui reprochons des propos antisémites, des soutiens au CCIF et BarakaCity », a laissé entendre l’officiel français.

« 70 lieux de culte radicalisés »

Le CCIF et BarakaCity sont en réalité des associations « islamistes » qui ont été dissoutes suite à l’assassinat de Samuel Paty. Ce fut également une occasion pour Gérald Darmanin de faire un petit point sur le nombre de lieux de culte musulmans qui se sont radicalisés au cours de ces dernières années. On retient qu’il y a au total, « plus de 2.500 lieux de culte musulmans » dont « 70 lieux de culte radicalisés ».

21 lieux de culte fermés

Plusieurs dizaine de lieux de culte musulmans ont été fermés pour diverses raisons. « 21 lieux de culte sont actuellement fermés, du fait de prescriptions administratives, d’une décision judiciaire, d’une reprise de bail, de travaux ou d’une fermeture administrative », a-t-il fait remarquer tout indiquant que celle de Cannes était parmi les 5 mosquées faisant « l’objet d’une instruction » pour fermeture.