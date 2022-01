En France un élu français a été lynché devant son domicile par des manifestants contre le pass sanitaire. La scène se serait produite selon nos recoupements d’informations devant son domicile familial. L’information a fait réagir de nombreux politiciens français.

un député pro- Macron a été agressé devant son domicile en marge d’une manifestation contre le pass sanitaire. Ce lundi, le député s’est confié au micro de Franceinfo. « Il y avait une voiture qui était chargée d’algues, de goémon, et les gens ont commencé à m’en lancer à la figure. Cela ressemblait à une lapidation« , a décrit le député La République En Marche Stéphane Claireaux au micro de Franceinfo qui poursuit « cela devenait irrationnel. Il y en a un qui m’arrachait le masque que j’avais sur la figure en disant que le virus n’existe pas. La discussion était impossible. Il y avait des insultes, des invectives ».

Nous apprenons que l’élu français a décidé de ne pas se laisser faire. Il va porter plainte selon nos informations. L’information de l’agression de l’élu dans la journée d’hier avait déjà fait couler beaucoup d’encre et de salive. Deux ministres du gouvernement Macron ont réagi via leurs comptes des réseaux sociaux. Le ministre Sébastien Lecornu qui a dénoncé « des images d’une violence inouïe » a déclaré que le préfet a été instruit pour « assurer la protection du député » par lui et le ministre Darmanin. De son côté Annick Girardin a dénoncé une agression « inacceptable« .

L'agression de Stéphane Claireaux à son propre domicile lors de la manifestation contre le passe sanitaire est absolument inacceptable. Les images sont profondément choquantes. pic.twitter.com/S4ttQF2WTG — Annick Girardin (@AnnickGirardin) January 9, 2022