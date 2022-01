Kanye West fait une nouvelle fois parler de lui. Ces dernières semaines, le rappeur américain faisait la une des médias avec son histoire avec son ex-femme, la star de téléréalité et femme d’affaires Kim Kardashian. Après leur rupture, Kanye West a tenté à plusieurs reprises de recoller les morceaux et reformer sa famille en s’excusant auprès de la mère de ses quatre enfants. Hélas, il semblerait bien que son ex soit passée à autre chose.

Par la suite, Ye a commencé à afficher sa nouvelle petite-amie. Cette dernière a fait des confidences sur le début de leur relation dans la presse il y a quelques jours seulement. Kanye West est connu pour ses idées hors du commun. La presse a révélé l’un des nouveaux projets sur lequel le rappeur milliardaire travaille actuellement. En effet, pour une nouvelle collection sur laquelle il travaille en collaboration avec la marque Skid Row Fashion Week, Kanye West va employer des SDF et aurait promis de reverser entièrement les recettes pour aider les sans-abris.

Skid Row Fashion Week est une marque streetwear américaine. Dans son usine de fabrication de vêtements, travaillent de nombreux SDF. De plus, les revenus issus des ventes des vêtements fabriques, l’entreprise réserve une partie pour aider ceux qui vivent dans le quartier du centre-ville de Los Angeles et vive dans la maison précaire dans son usine de fabrication. Une belle manière pour l’entreprise de résoudre un temps soit peu la crise des sans-abris dans la région. Selon le patron de la marque, le partenariat avec Ye a germé au moment où ce dernier travaillait sur le projet de son album « Donda 2 » dans son studio qui n’est pas loin de l’usine de la marque.