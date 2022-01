Kanye West a profité d’une interview qu’il a accordée au « Hollywood Unlocked » ce lundi 24 janvier pour annoncer qu’il a évité un nouveau scandale sexuel à son ex compagne Kim Kardashian. Selon les confidences du rappeur américain à Jason Lee, malgré leur séparation, il serait allé chercher l’ordinateur portable de Ray J pour éviter que la seconde vidéo ne soit rendue publique.

« J’ai rencontré cet homme à l’aéroport »

A en croire les précisions apportées sur le sujet par la star américaine, la rencontre aurait eu lieu entre les deux hommes à l’aéroport. « J’ai rencontré cet homme à l’aéroport, puis j’ai eu un œil rouge, je suis revenu [et] je le lui ai livré à 8 heures du matin. », a poursuivi au cours de son passage dans « Hollywood Unlocked » Kanye West.

Toujours selon les confidences qu’il a faites, son ex aurait reçu avec une grande émotion ce service qu’il lui a rendu. « Elle a pleuré quand elle l’a vu. Vous savez pourquoi ? Parce qu’il représentait à quel point les gens ne l’aimaient pas, et ils la voyaient juste comme une marchandise. », a martelé celui qui a partagé plusieurs années de sa vie avec Kim Kardashian.

« Il n’y avait rien de sexuel non divulgué »

Mais son ex compagne n’a pas tardé à rejeter très fermement ces accusations par le canal d’un communiqué qu’elle a rendu public. « L’ordinateur et le disque dur récupérés étaient censés contenir la vidéo originale et des séquences inédites. Après examen, il n’y avait rien de sexuel non divulgué, seulement des images dans l’avion en route pour le Mexique et des images dans un club et un restaurant lors du même voyage. », a démenti l’équipe de la star de téléréalité.