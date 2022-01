Alors que les discussions continuent entre les membres de l’OTAN, la France se tient prête pour un déploiement de troupes milliaire en Roumanie. Des mesures prises «pour pouvoir contribuer» à une «réassurance» de la région au centre du conflit. Très prochainement, des militaires français pourraient bien se faire remarquer en Roumanie, pays frontaliers de l’Ukraine. «La France était prête, si l’Otan le décidait, à déployer des éléments militaires en Roumanie », a fait savoir la ministre des Armées Florence Parly ce samedi.

Une mesure annoncée par la France à la suite du président américain Joe Biden qui avait déjà prévu le vendredi 28 janvier dernier le déploiement de l’armée américaine. «Je vais envoyer des troupes américaines en Europe de l’Est et dans les pays de l’Otan prochainement, pas beaucoup » avait-t-il déclaré. Néanmoins, malgré tout les ressources disponibles en vue de mettre fin au conflit, le dialogue reste le moyen le plus privilégié dans ce conflit. Un point sur lequel, la ministre n’a pas manqué de mettre un accent très particulier. «Le dialogue continue et nous sommes persuadés que c’est par le dialogue, c’est par des solutions diplomatiques et politiques que nous devons résoudre ce conflit».