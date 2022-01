La Russie appelle l’Otan à retirer ses forces d’Europe de l’Est pour réduire les tensions dans la région européenne, a annoncé jeudi lors d’une conférence de presse Alexeï Zaïtsev, porte-parole adjoint du ministère russe des Affaires étrangères. « Il est évident que les tensions militaires en Europe s’atténueraient si l’Otan retirait ses forces des pays d’Europe de l’Est. C’est exactement ce à quoi nous appelons. Il s’agit d’un point clé de nos propositions sur les garanties de sécurité adressées à l’Otan », a-t-il dit.

Pour rappel, le ministère russe des Affaires étrangères avait publié le 17 décembre 2021 des projets d’accords sur les garanties de sécurité que Moscou attendait de la part des États-Unis et de l’Otan. Les demandes de la Russie comprennent trois points dont le retrait des armes nucléaires américaines d’Europe, la cessation du déploiement des forces militaires conventionnelles de l’Otan près des frontières de la Russie visant à créer des infrastructures militaires là-bas, et l’abandon officiel des plans de l’Otan d’admettre l’Ukraine et la Géorgie dans l’Alliance. Au terme de plusieurs étapes de négociations dans différents formats, l’Otan et Washington ont présenté à Moscou leurs réponses écrites aux propositions de la partie russe. Il est prévu de poursuivre les consultations en la matière, car aucun accord n’a été atteint à ce jour.