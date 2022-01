Un astéroïde « potentiellement dangereux » de plus de deux fois la hauteur de l’Empire State Building fera une rencontre rapprochée avec la Terre en janvier, et ne fera sa prochaine visite que le 18 janvier 2105 à une distance similaire, selon les calculs des scientifiques. La roche spatiale, baptisée « (7482) 1994 PC1 », devrait passer à côté de notre planète à une distance « d’approche rapprochée » de 0,013 unité astronomique le 18 janvier, a rapporté Newsweek, citant le Center for Near Earth Object Studies de la NASA.

Mais cela se traduit par une distance assez confortable d’environ 1,93 million de Kilomètre, soit plus de cinq fois plus loin de la Terre que la Lune, selon le magazine. L’astéroïde n’est cependant pas en reste, avec un diamètre d’environ 3 280 pieds, soit environ deux fois et demie la hauteur du gratte-ciel emblématique de Big Apple. Un astéroïde de cette taille frappe la Terre environ tous les 600 000 ans, selon EarthSky.

Visible avec un télescope de 6 pouces ou plus

Le grand corps a été découvert le 9 août 1994, d’où sa désignation, par Robert McNaught à l’observatoire de Siding Spring en Australie, a rapporté EarthSky. Les astronomes ont également trouvé l’astéroïde dans des images antérieures qui remontent à septembre 1974. Les amateurs d’observation du ciel pourront apercevoir le (7482) 1994 PC1 vers 21h51, heure universelle, le 18 janvier. Il apparaîtra comme un point lumineux passant devant les étoiles de fond pendant la soirée. La roche brillera à une magnitude d’environ 10, une cible décente pour les observateurs utilisant un télescope de 6 pouces ou plus. Il va se déplacer à une vitesse de 19,56 kilomètres par seconde.