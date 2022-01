Au Bénin, le Rapport d’exécution (Rapex) de la Direction générale du Budget informe que le pays a remboursé fin septembre 2021, 706.48 milliards de dettes. Il s’agit des prêts contractés par l’Etat béninois. Les intérêts de la dette publique intérieure et extérieure payés se chiffrent à 181. 332 milliards de Fcfa. Le document mentionne cependant que le gouvernement a contracté d’autres dettes de janvier à septembre 2021. Celles-ci s’élèvent à 1.281.908 milliards de Fcfa. Elles doivent lui permettre de poursuivre la réalisation des projets d’investissement.

Il faut dire qu’en 2021, l’encours de la dette publique tournait autour de 49,2% du Produit Intérieur Brut (PIB). On attend à ce qu’il connaisse une hausse de 0,4% cette année en raison des projections de la loi des finances 2022. Afin de préserver la viabilité de la dette du Bénin, le gouvernement a défini une stratégie pour la dette intérieure. Il s’agit de réduire progressivement le recours aux bons de trésor et l’allongement de la maturité des obligations. Ce qui va permettre d’améliorer le profil de remboursement de cette dette.

En ce qui concerne les dettes extérieures, l’exécutif a décidé de recourir d’abord aux financements concessionnels, en l’occurrence les emprunts multilatéraux. Le but est d’amoindrir les risques de refinancement et de taux d’intérêt. Il entend également diversifier la base des créanciers en recourant plus aux bailleurs non traditionnels pour le financement des projets viables et rentables. Pour 2022, le gouvernement prévoit d’éponger une dette de 513,448 milliards de Fcfa. C’est en tout cas, ce qui est prévu dans la nouvelle loi des finances.