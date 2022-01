Une nouvelle affaire de viol impliquant un footballeur international fait la une de la presse sportive. Il s’agit en effet de Mason Greenwood, attaquant du club anglais de Manchester United, qui a été accusé de viol et d’agression par une femme. Le joueur anglais âgé de 20 ans a été arrêté, hier dimanche 30 janvier 2022, par les forces de l’ordre britanniques suite à plusieurs images relatives à cette affaire qui avaient été publiées sur les réseaux sociaux.

Le club ne tolère pas la violence

Après la publication desdites images sur la toile, une enquête a été lancée par la police britannique. Les dirigeants du Manchester United ont pris des mesures, suite à l’interpellation de Mason Greenwood. Le club a indiqué que, pour l’instant, le footballeur ne participerait à aucun match et n’irait plus à l’entraînement. Par ailleurs, il a ajouté qu’il ne tolère aucunement la violence. Notons que, la femme qui accuse Mason Greenwood avait publié sur les réseaux sociaux, plusieurs photos d’elle avec le visage en sang et des bleus au niveau des jambes. Aussi, a-t-elle publié une vidéo dans laquelle on peut entendre un homme qui la menace. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un joueur fait les gros titres à cause d’une affaire de viol.

Au cours de ce mois de janvier 2022, l’ancien footballeur brésilien Robinho a été condamné par la justice italienne à neuf ans de prison pour le viol collectif d’une jeune Albanaise, à Milan. La cour de cassation de Rome avait rejeté son dernier recours dans cette affaire. Ses avocats avaient indiqué que la victime recevra une indemnisation de 60 000 euros.