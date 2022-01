Les trois hommes personnes qui ont été reconnus coupables du meurtre d’Ahmaud Arbery, un homme noir qui traversait leur quartier en Géorgie en 2020, ont comparu vendredi devant un juge et ont été condamnés à la prison à vie. En vertu de la loi géorgienne, le juge Timothy Walmsley a décidé que l’un des accusé, Bryan, pouvait demander une libération conditionnelle après 30 ans de prison, la peine minimale autorisée pour meurtre en vertu de la loi de l’État. Le juge a déclaré qu’Arbery avait été « traqué et abattu et qu’il a été tué parce que des individus ici dans cette salle d’audience ont fait justice eux-mêmes ».

Gregory McMichael, 66 ans, son fils Travis McMichael, 35 ans, et leur voisin William « Roddie » Bryan, 52 ans, ont été déclaré coupables fin novembre de meurtre, voies de fait graves, séquestration et intention criminelle de commettre un crime. Linda Dunikoski, la procureure principale, avait fait valoir que les deux McMichael devraient mourir en prison et que seul Bryan devrait pouvoir demander une libération conditionnelle, soulignant ce qu’elle a appelé « un modèle démontré de vigilance » de la part des McMichael. Le père d’Arbery, Marcus Arbery, s’est adressé au tribunal, affirmant que son fils avait été tué en faisant ce qu’il aimait le plus : courir.

Attaqué en raison de « race et couleur »

« C’est à ce moment-là qu’il s’est senti vivant, le plus libre, et ils lui ont pris tout ça. Quand je ferme les yeux, je vois son exécution dans ma tête, encore et encore, et je le verrai pour le reste de ma vie », a-t-il déclaré. « L’homme qui a tué mon fils s’est assis dans cette salle d’audience tous les jours à côté de son père. Je n’aurai plus jamais cette chance de m’asseoir à côté de mon fils, plus jamais ».

Les avocats des trois hommes ont déclaré qu’ils feraient appel des condamnations. Les trois hommes feront également face à un procès fédéral en février pour crimes haineux, accusés dans un acte d’accusation d’avoir violé les droits civils d’Arbery en l’attaquant en raison de sa « race et couleur ». « De toute évidence, nous allons plaider pour la vie avec la possibilité d’une libération conditionnelle », a déclaré Frank Hogue, avocat de l’aîné McMichael.

Sa mort filmée

Arbery, un joggeur passionné de 25 ans, traversait le quartier résidentiel majoritairement blanc de Satilla Shores dans l’après-midi du 23 février lorsque les McMichael ont décidé de prendre leurs armes, de sauter dans une camionnette et de le poursuivre. Le jeune McMichael témoignera plus tard devant le jury qu’il avait le pressentiment qu’Arbery fuyait peut-être un crime. Bryan a rejoint la poursuite dans sa propre camionnette après avoir traversé son allée et a sorti son téléphone portable pour enregistrer Travis McMichael tirant avec un fusil de chasse sur Arbery à bout portant. Arbery n’avait rien sur lui à part ses vêtements de course et ses baskets.

Walmsley a déclaré lors de l’audience devant le tribunal du comté de Glynn à Brunswick qu’il avait infligé aux McMichael la peine la plus sévère qui lui était possible, en partie à cause de leurs paroles et actions « insensibles » capturées sur vidéo.