Lionel Messi et Mohamed Salah seront en compétition avec Robert Lewandowski pour le prix « The Best » de la FIFA, décerné au meilleur joueur masculin de l’année, après l’annonce vendredi, par l’instance internationale du football, de la liste finale des finalistes. La star de Liverpool a terminé septième lors du vote pour le prestigieux prix Ballon d’Or 2021, qui a été remporté par Messi malgré le fait que de nombreux fans s’attendaient à ce que Lewandowski remporte le trophée.

« The Best » diffère en ce qu’il est partiellement voté par les fans, un vote du public détenant 25 % de l’influence aux côtés des entraîneurs des équipes nationales, des capitaines et des représentants des médias du monde entier. Les votes de cette année avaient pris fin le 10 décembre. Vendredi, il a été annoncé que Salah, Messi et Lewandowski faisaient partie des trois derniers pour la cérémonie du 17 janvier. Lewandowski a remporté le prix 2020 devant Cristiano Ronaldo et Messi. L’attaquant du PSG a remporté le trophée de 2019.

Alexia Putellas nominée

Dans la catégorie Meilleure joueuse féminine, l’attaquant de Chelsea Sam Kerr rejoint le duo barcelonais Alexia Putellas et Jenni Hermoso. Putellas a remporté le Ballon d’Or Féminin et est également la favorite pour ce prix. Chelsea est également représentée dans la catégorie Meilleur entraîneur féminin par Emma Hayes avec Thomas Tuchel face à Pep Guardiola et Roberto Mancini pour le prix de l’entraîneur masculin. Manuel Neuer, Gianluigi Donnarumma et Edouard Mendy sont en lice dans la catégorie du meilleur gardien masculin.