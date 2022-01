La star du PSG Lionel Messi et quelques autres coéquipiers ne vont pas pouvoir disputer la 16e de finale de la Coupe de France. « Les 4 joueurs positifs à la Covid-19 sont Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala. Ils respectent actuellement l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté » a déclaré le club dans un communiqué rendu public il y a quelques heures. Lionel Messi « est en contact avec le service médical du club. Quand il sera négatif, il reviendra parmi nous. Il se trouve en Argentine. A partir de ce moment, nous verrons s’il peut jouer » a ajouté Mauricio Pochettino l’entraîneur du club.

Communiqué du PSG

Le point médical de ce dimanche 2 janvier concerne Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala et Neymar Jr.

Les 4 joueurs positifs à la Covid-19 sont Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala. Ils respectent actuellement l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté.

Neymar JR va poursuivre ses soins au Brésil jusqu’au 9 janvier avec des membres du staff médical et performance du Paris Saint-Germain. Son retour à l’entraînement est toujours prévu dans environ 3 semaines.