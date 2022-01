On leur promettait l’enfer lundi soir face au Cameroun lors de ce huitième de finale de CAN, mais les Comoriens ont été héroïques de courage. Sans réel gardien de but dans les 7 mètres 32, ce pays qui découvrait la prestigieuse compétition continentale a failli créer l’exploit face aux Lions indomptables. Le score à l’arrivée était de 2-1 alors que les Cœlacanthes étaient handicapés à tout point de vue.

« Arrêtez de faire le Guignol »

En plus de l’absence de véritable gardien dans les buts à cause de la Covid-19, ils ont écopé d’un carton rouge au cours du match. C’est donc à 10 contre 11 et avec un joueur de champ dans les 7 mètres 3 2 que les Comores ont joué ce match. La polémique avant la rencontre, était justement le refus de la Caf de permettre aux Comores d’aligner un véritable gardien de but pour ce match. Le journaliste français Patrick Juillard, qui n’a visiblement pas apprécié la décision de la Caf a trouvé que Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football devait plaider auprès de l’institution chargée du football continental pour que les Comores alignent un vrai gardien .

« Dommage que Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise élu pour remettre le football au centre des préoccupations, n’ait pas appelé la CAF à laisser les Comores défendre leurs chances avec un gardien de but de métier. Il en serait sorti grandi » a tweeté le journaliste. L’ex-attaquant de l’Inter Milan et du FC Barcelone n’a pas tardé à répondre à son tweet, lui demandant de se taire s’il n’a rien à dire. « Quand vous n’avez RIEN à dire. Arrêtez de faire le Guignol » a écrit Samuel Eto’o, en réponse au tweet du journaliste sportif français.