Perdre des données sur un disque dur ou un support amovible n’est pas quelque chose d’extraordinaire. C’est déjà arrivé à chacun de nous au moins une fois depuis que nous utilisons au quotidien des périphériques de stockage. À la suite d’une mauvaise manipulation, des données très importantes peuvent disparaître d’un périphérique de stockage au grand dam de leur propriétaire. Si vous ne le savez pas, il existe bel et bien un moyen de pouvoir récupérer des données perdues ou effacées d’un périphérique de stockage grâce à des logiciels qui sont disponibles sur le marché.

Auparavant, ce n’était pas possible, mais depuis quelques années déjà des sociétés éditrices de logiciel ont développé des programmes informatiques pour apporter des solutions à ce genre de situation qui arrive sans prévenir. Wondershare, une des sociétés très connues dans le domaine qui conçoit des programmes informatiques, a développé un logiciel de récupération de données qui sauve la vie lorsqu’on perd des données très importantes. Wondershare Recoverit est le logiciel développé par la société citée plus haut et qui est basée à Shenzhen en Chine. Ce genre de solutions est idéal pour récupérer des données sensibles lorsqu’elles sont effacées par erreur d’un support amovible ou d’un périphérique de stockage.

Perdre des données peut être embêtant surtout lorsque ce sont des données qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Heureusement qu’aujourd’hui, il existe des programmes informatiques qui arrivent à résoudre ce genre de problème. Aujourd’hui, il existe des outils de récupération qui permettent de récupérer les données d’un ordinateur après une panne du système. Ils permettent également de récupérer des vidéos corrompues, soigneusement caches, perdues ou supprimées tout en garantissant la qualité de la vidéo d’origine Ultra HD, 4K ou 8K.

La récupération des données d’un système s’effectue en trois étapes essentiellement avec Wondershare Recoverit. La première étape concerne la sélection de l’emplacement. Elle permet de définir l’espace sur lequel la recherche des fichiers va être lancée.

Vient ensuite l’étape de scannage de l’emplacement. Durant cette étape, le logiciel va analyser minutieusement l’emplacement choisi auparavant pour mettre en exergue des fichiers et proposer par la suite à l’utilisateur de les récupérer s’il le souhaite.

L’utilisateur a la possibilité d’utiliser l’option « filtre » pour affiner sa recherche de sortes à réduire le champ d’analyse et se concentrer sur les types de fichiers qu’il recherche par exemple. Il eut également mettre en pause pendant un moment ou arrêter la recherche s’il le désire à tout moment pendant le processus.

Enfin la dernière étape qui donne un aperçu et permet de récupérer les fichiers. Après l’analyse du périphérique, le logiciel affiche les fichiers que l’utilisateur peut récupérer. Il peut ainsi prévisualiser les fichiers retrouvés.

Cela est utile en ce sens que l’utilisateur voit un aperçu du contenu du fichier et décide s’il a besoin ou non de ce fichier. En cliquant sur ces fichiers, l’utilisateur peut ainsi les récupérer sur un support externe. Le logiciel de récupération restaurera donc le fichier après quelques manipulations sur l’espace défini par l’utilisateur en conservant l’intégrité du fichier.

Wondershare Recoverit n’est pas le seul logiciel conçu par la société éditrice. D’autres logiciels comme Filmora, PDFelement, EdrawMax, UniConverter, Dr.Fone, MobileTrans ont été conçus par la même société et sont utilisés pour accomplir différentes tâches.