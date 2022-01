C’est un grand nom du football béninois, surtout des Ecureuils du Bénin. Amadou Moudachirou, l’ancien capitaine du 11 national, devenu depuis un entraîneur de football, a été débarqué de la tête des Requins de l’Atlantique, une équipe qu’il coachait jusque-là. En effet, le grand artisan de la qualification des Ecureuils du Bénin à la Coupe d’Afrique des Nations 2004, n’obtenait pas de bons résultats avec les Rouges et Blancs. Ce qui lui a coûté sa place.

L’homme a a été limogé pour insuffisance de résultats. Les Requins de l’Atlantique son 7ème au classement. Ils totalisent six défaites, deux matchs nuls et deux victoires en 11 journées disputées. Les dirigeants ont donc choisi de se séparer de l’entraîneur béninois. Son adjoint assurera l’intérim en attendant le recrutement d’un nouveau coach. La saison dernière Amadou Moudachirou avait déjà manqué de qualifier le deuxième club le plus titré du Bénin pour les compétitions africaines.

« On n’est pas prêt parce qu’on a pas fait une préparation »

Au début de cette saison, le désormais ex-entraîneur des Requins de l’Atlantique avait dénoncé le manque de préparation de son équipe. « On n’est pas prêt parce qu’on n’a pas fait une préparation. On est dans une sélection depuis deux mois et demi. La fédération a déjà annoncé qu’il y aura championnat à la fin du mois. Je pense qu’il n’y a pas de problème à leur niveau. C’est Requins FC qui a de problème » disait Amadou Moudachirou avant le début de la saison. Pour lui, c’était aux Requins de se préparer comme les autres équipes. Est-ce cela qui explique ces contreperformances ? En tout cas, les dirigeants du club ont décidé de se séparer de lui.