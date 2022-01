Le Parti Communiste du Bénin (PCB) n’approuve pas du tout les sanctions sévères prises par la Cedeao contre le Mali lors du sommet extraordinaire de l’organisation sous- régionale le dimanche 09 janvier 2022. Dans un communiqué en date du lendemain (lundi 10 janvier), le bureau politique du Pcb a traité d’ « inimaginables » et d’ « incompréhensibles », ces mesures prises à l’encontre de Bamako. Pour la formation politique béninoise, celles-ci sonnent comme une « véritable déclaration de guerre contre un pays et un peuple frère ».

Le Pcb est persuadé que les mesures draconiennes (prises par les dirigeants de la Cedeao) contre le peuple malien « sous des prétextes fallacieux de non-respect des dates des élections par les responsables de la transition », montrent « clairement qu’ils exécutent des ordres venus de l’étranger ». Ils prouvent aussi « qu’ils n’ont plus rien à voir avec les peuples africains au nom desquels ils prétendent parler » croit savoir le parti du communiste du Bénin avant de charger la France qui serait selon lui, derrière ces mesures austères.

La France « en veut à la junte malienne qui ne lui laisse plus les mains libres… »

« Depuis la chute de son agent Ibrahim Boubacar Keita, (la France) en veut à la junte malienne qui ne lui laisse plus les mains libres pour faire ce qu’elle veut au Mali » accuse vertement le PCB qui « dénonce et s’insurge vigoureusement contre ces mesures » . Il va ensuite appeler les peuples, les jeunesses de la sous-région à dénoncer le « comportement honteux de leurs gouvernements et à leur exiger des comptes ». Pour ce qui est du Bénin, le parti pense qu’il est tout à fait « inacceptable que le Président Patrice Talon participe à ce complot honteux contre le Mali ».