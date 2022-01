La surveillance de certains astéroïdes qui pourraient être un danger pour la Terre. C’est du moins l’une des missions du mini-satellite du programme lunaire Artemis qui sera lancée en mars prochain. Selon les précisions apportées sur cette mission, la fusée Space Launch System aura en son sein une sonde. De forme cubique, l’appareil est équipé d’une caméra. Ceci a le mérite d’offrir aux scientifiques de Jet Propulsion Laboratory (JPL) d’avoir des images et d’étudier en profondeur les propriétés du géocroiseur.

La sonde déployée après le détachement du lanceur

On retient que la sonde sera déployée après le détachement du module Orion d’Artemis I du lanceur. La suite de son processus sera qu’il prendra la direction de l’astéroïde 2020 GE. Il s’agit là, de sa principale cible. L’astéroïde gravite souvent à proximité de la Terre. Il serait également régulier qu’il croise périodiquement l’orbite de la planète lors de sa révolution autour du Soleil.

Le plus petit astéroïde survolé

Comme caractéristiques, il a 18 mètres de diamètre. Il est désormais le plus petit astéroïde survolé et étudié. La sonde aura ainsi comme mission de prendre en image avec sa caméra. Ceci permettra d’en savoir un peu plus sur l’astéroïde. La mission aura le mérite de renseigner sur sa composition. Les scientifiques sauront s’il est constitué d’un bloc solide ou d’un agrégat de roches et de poussières célestes, à l’instar de l’imposant Bénou.