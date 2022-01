L’histoire fait le tour de la toile. Une femme du nom de Colleen Le est devenu une star sur le réseau social TikTok après avoir raconté son histoire. La trentenaire a confié dans des vidéos avoir donné son rein à son petit ami qui l’a trompé quelques temps après avant de rompre avec elle. L’histoire qui a été visionné des millions de fois sur le réseau social tikTok a ému beaucoup de personnes qui n’ont pas manqué de réagir en postant des likes ou des commentaires.

L’histoire de Colleen Le a suscité une vive émotion dans le camp des utilisateurs du réseau TikTok. La trentenaire a raconté être venu en aide à son ex-petit ami qui souffrait d’une maladie du rein depuis qu’il était âgé de 17 ans seulement. Selon le DailyMail qui a mis en lumière l’histoire de la trentenaire qui réside aux Etats-Unis d’Amérique, Colleen Le qui confie dans une vidéo que son ex avait affirmé que son rein ne fonctionnait qu’à 5% a effectué des tests pour voir s’il y avait compatibilité entre eux deux.

«J’ai décidé de me faire tester pour voir si nous étions compatibles parce que je ne voulais pas le voir mourir», a confié la jeune dame. Après que les résultats soient tombés, Colleen Le est allée au bout de son idée d’origine en offrant un de ses reins à son ex-petit ami. Sept mois plus tard, son petit-ami a annoncé qu’il devait effectué un voyage. Il devait se rendre à Vegas pour un enterrement de vie de garçon. A sa grande surprise, à son retour ce dernier lui a annoncé qu’il l’a trompé pendant son absence. C’était le début d’une période tumultueuse que rencontre le jeune couple. Après qu’elle lui ait donné une seconde chance, l’ex en question a rompu trois mois plus tard en affirmant : « Si nous sommes faits l’un pour l’autre, Dieu nous réunira à la fin«