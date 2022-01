Le dossier ukrainien continue de faire la une de la presse internationale. Selon les informations rapportées ce lundi 24 janvier 2022, par plusieurs médias américains, la Maison Blanche a mis en état d’alerte 8500 soldats face à la menace d’une invasion russe de l’Ukraine. Ils ont également indiqué que Washington étudie l’envoi de militaires dans les pays d’Europe orientale de l’OTAN ainsi que dans les pays baltes.

Aucune décision n’a été prise

A en croire les précisions apportées par le quotidien américain New york Times, l’envoie de militaires dont il est question pourrait concerner entre 1000 et 5000 soldats, des avions de combat et des navires de guerre. Le journal a ajouté que ces derniers pourraient augmenter si les conditions se dégradent sur le terrain. Et même si, le Pentagone travaille à identifier quelles sont les unités qui pourraient être déployées, aucune décision n’a été prise pour le moment. Au regard de la situation qui devient de plus en plus préoccupante, la Maison Blanche a indiqué qu’une « visioconférence sécurisée » se tiendra entre Joe Biden et des dirigeants européens. Au nombre de ces derniers, figure notamment le Premier ministre Boris Johnson, le chancelier allemand Olaf Scholz, la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen et le président français Emmanuel Macron.

Notons que ces informations interviennent après que l’Australie, le Royaume-Uni et les USA ont annoncé hier dimanche 23 janvier 2022, le retrait de quelques membres de leurs agents diplomatiques en Ukraine. Cela, à cause d’une invasion russe qui pourrait avoir lieu « tout instant ».