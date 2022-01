Aux Etats-Unis, le meurtre d’un Noir par un policier blanc est à nouveau au cœur d’une polémique. En effet, plusieurs versions circulent sur ce drame qui a eu lieu à Fayetteville, dans le sud-est des États-Unis. Selon les explications du policier mis en cause dans une vidéo amateur, diffusée sur la toile après le drame, la victime Jason Walker se serait jetée sur la route et le policier aurait essayé de l’éviter en freinant.

La version du policier remise en cause

Le fonctionnaire de police soutient qu’il avait été obligé de dégainer face à la violence dont faisant montre la victime. Une version qui n’est pas vraiment conforme à celles des témoins de la scène et de la police. A en croire des confidences qui ont été faites par Elizabeth Ricks sur la chaîne ABC, policier aurait été vu en train de heurter la victime.

«Je l’ai vu heurter Jason (…) et son corps a atterri sur le pare-brise. Et là j’ai entendu des tirs. Je crois qu’il a tiré le premier coup à travers le pare-brise et trois autres fois en dehors du véhicule», a-t-elle confié au média américain. La version de la police ne semble pas non plus corroborer les déclarations du policier.

Mis en congé administratif

Il n’y aurait eu aucun choc sur la boîte noire du pick-up de Jeffrey Hash. La victime ne présente non plus aucun impact à part celui des balles. Déjà, les proches de la victime ont organisé des rassemblements pour exiger que justice lui soit faite. L’initiative vient de l’avocat Ben Crump connu pour avoir défendu plusieurs victimes de violences policières. Pour l’heure, le policier mis en cause n’est ni inculpé encore moins arrêté. Il a été mis en congé administratif.