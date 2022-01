L’ancien président américain Donald Trump continue de faire parler de lui, concernant l’élection présidentielle du 03 novembre 2020. En effet, lors d’un meeting qui a eu lieu le samedi 15 janvier 2022, le prédécesseur de Joe Biden a une fois de plus affirmé qu’il avait remportée cette dernière.

« On en a marre que les politiciens de Washington contrôlent nos vies »

« Nous avons gagné les élections. Nous avons largement gagné. Nous ne pouvons pas les laisser s’en tirer à si bon compte » a-t-il déclaré devant ses partisans. L’ancien président américain n’a cependant pas manqué de s’en prendre aux politiciens de Washington, tout en taclant les démocrates. « On en a marre que les politiciens de Washington contrôlent nos vies. On en a marre des obligations » a-t-il lancé avant d’ajouter que : « Les démocrates extrémistes veulent faire des Etats-Unis un pays communiste ». Notons que la foule des partisans de Donald Trump avaient été chauffée par plusieurs orateurs qui ont critiqué l’actuel chef de l’Etat Joe Biden, estimant qu’il est quelqu’un de « faible » et « dérangé ».

Une grande influence au sein du parti républicain

Pour rappel, même si Donald Trump n’est plus président des Etats-Unis, il conserve par contre une grande influence au sein du parti républicain, avec de nombreux partisans acquis à sa cause. Des personnalités républicaines qui veulent bénéficier de son soutien adhèrent au fait qu’il a remporté la présidentielle de 2020. Lors d’une collecte de fonds réalisée à huis clos, le mardi 11 janvier 2022, l’ex locataire de la Maison Blanche avait estimé que Elise Stefanik, représentante républicaine de l’Etat de New York, sera présidente en 2028. Cette dernière qui est une fervente défenseuse du milliardaire républicain, avait voté contre la certification de la victoire Joe Biden, le jour de l’attaque du capitole le 06 janvier 2021.