La justice américaine a infligé un revers à l’ancien président américain Donald Trump. En effet, la Cour suprême des Etats-Unis a refusé, hier mercredi 19 janvier 2022, de satisfaire à la demande de l’ancien locataire de la Maison Blanche. Ce dernier voulait qu’elle bloque l’envoi des documents de la présidence à la commission de la Chambre des représentants chargée d’enquêter sur l’attaque du capitole du 06 janvier 2021.

« Le comité restreint a déjà commencé à recevoir des documents »

La décision de la Cour suprême a réjoui notamment les hauts démocrate et républicain membres de la commission, qui ont déclaré que : « L’action de la Cour suprême ce soir est une victoire pour l’état de droit et la démocratie américaine ». Dans un communiqué publié dans la soirée d’hier mercredi le représentant du Mississippi, Bennie Thompson et la représentante républicaine du Wyoming, Liz Cheney, ont déclaré que : « Le comité restreint a déjà commencé à recevoir des documents que l’ancien président espérait garder cachés et nous attendons avec impatience des productions supplémentaires concernant ces informations importantes ». Ils ont ajouté : « Nous ne serons pas découragés dans nos efforts pour obtenir des réponses pour le peuple américain, faire des recommandations législatives pour renforcer notre démocratie et aider à faire en sorte que rien de tel que ce jour-là ne se reproduise ».

Notons qu’il s’agit d’une perte significative pour l’ex président américain, qui avait nommé trois des six juges conservateurs de la Cour suprême. Aucun d’eux n’a accepté la demande de Donald Trump. Par ailleurs, l’ancien chef de l’Etat ne pourra pas faire appel contre cette décision de la Cour suprême. Suite à cette dernière, ce sera plus de 700 pages de documents de Donald Trump qui seront transmis à la commission d’enquête par les Archives nationales.