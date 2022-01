L’ancien président américain Donald Trump et ses enfants continuent de faire objet de poursuites judiciaires. Selon des informations rapportées sur cette situation, l’ancien président américain ainsi que ses enfants Donald fils et Ivanka sont assignés à comparaître dans le cadre d’une enquête « sur l’évaluation des propriétés détenues ou contrôlées » par l’entreprise Trump Organization.

Les conseils de l’ancien président américain ainsi que le bureau de la procureure générale ont reçu des messages dans ce sens. L’ex patron de la Maison-Blanche avait porté plainte le mois dernier contre la procureure générale pour empêcher la poursuite de la procédure. La plainte a été déposée contre Letitia James, procureure démocrate de l’Etat de New York le lundi 20 décembre dernier.

Comparution le 7 janvier

Le premier but de cette action initiée par le milliardaire républicain est d’essayer de bloquer l’enquête concernant une éventuelle fraude fiscale commise par son groupe familial, la Trump Organization. Pour l’ancien challenger de Joe Biden, la mission de la procureure : « est animée uniquement par une hostilité politique et une volonté de harceler, d’intimider et de se venger envers un simple citoyen qu’elle voit comme un opposant politique ». Selon les informations annoncées par le quotidien américain, Washington Post, l’ancien président américain est attendu pour son témoignage le 7 janvier prochain.