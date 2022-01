L’ancien président américain Donald Trump est récemment revenu sur l’attaque du capitole qui avait eu lieu le 06 janvier 2021, suite à sa défaite à l’élection présidentielle remportée par Joe Biden. Au cours d’un meeting à Conroe dans l’Etat du Texas, le milliardaire américain a une fois de plus parlé de sa candidature en 2024, soulignant qu’il traitera mieux les personnes emprisonnées pour avoir attaqué le capitole.

« C’est une honte »

« Si je me présente, et si je gagne, nous traiterons équitablement ceux du 6 janvier. Nous les traiterons équitablement. Et si cela nécessite des grâces, nous leur accorderons des grâces, parce qu’on les traite de manière tellement injuste. Ce que fait ce Comité non élu et ce que font les gens qui dirigent ces prisons est une honte, c’est une honte. Nous les traiterons équitablement et nous prendrons soin des gens de ce pays, de tous les gens de ce pays » a-t-il déclaré. Notons que ce n’est pas la première fois que Donald Trump défend les émeutiers du 06 janvier 2021. L’année dernière, il avait estimé que ces derniers ne représentaient aucune menace pour la sécurité des élus, le jour de l’attaque. Selon les propos de Laura Ingraham, journaliste à Fox News, Donald Trump avait fait comprendre que les forces de l’ordre qui se trouvaient sur les lieux ce jour-là, avaient persécuté les manifestants.

Pour rappel, une Commission de la Chambre des représentants avait été formée pour enquêter sur l’émeute du 06 janvier 2021. Donald Trump l’avait aussi critiquée en estimant qu’il s’agissait d’un piège des démocrates.