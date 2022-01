La police a annoncé que les autorités enquêtent sur la mort d’un étudiant au nord de l’État de New York après qu’il ait passé des heures hors campus à des températures inférieures à zéro. L’étudiant de SUNY Oneonta, Tyler Lopresti-Castro, 20 ans, a été découvert allongé inconscient sur le trottoir par deux employés du transport en commun de la ville d’Oneonta peu avant 7 heures jeudi, ont annoncé des responsables.

Les conducteurs ont contacté les services de police et d’incendie de la ville. Lorsque les secouristes sont arrivés, ils « ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour le réanimer », a déclaré le coroner du comté d’Otsego, Terry Knapp. Lopresti-Castro, qui a été identifié par sa carte d’étudiant, a été transporté dans un hôpital local où il est décédé, ont annoncé les autorités. Selon le chef de la police d’Oneonta, Christopher Witzenburg, l’étudiant qui ne portait qu’un sweat-shirt et un jean, a apparemment été victime « d’une exposition prolongée à des températures extrêmement froides et inférieures à zéro ».

« Incident lié au temps froid »

Witzenburg a qualifié l’affaire à ce moment d’« incident lié au temps froid ». La température ce matin-là était de -12, selon Knapp. La cause et le mode de décès font actuellement l’objet d’une enquête et une autopsie est en cours, ont indiqué des responsables. À ce stade, la police a déclaré qu’il n’y avait « aucune indication de criminalité ».

L’université SUNY Oneonta a déclaré qu’il coopérait pleinement avec les autorités locales dans l’enquête. « La communauté de notre campus pleure la perte de l’un des nôtres, et nous nous concentrons sur le soutien à la famille et aux amis de l’étudiant. Nos pensées vont vers eux et nous fournissons toute l’aide que nous pouvons pour les aider pendant cette période difficile », a déclaré l’université dans un communiqué.