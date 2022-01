Le rapport Africa Visa Openness 2021 a été publié en décembre dernier par la Banque Africaine de Développement (BAD). Le document indique qu’en dépit de la Covid-19, de nombreux pays africains continuent de s’ouvrir de plus en plus en offrant leurs visas aux citoyens d’autres nations du continent. Le score moyen des 10 premiers pays sur l’indice d’ouverture sur les visas en Afrique est passé à 0,904 contre 0,902 en 2020. Le premier de ces 10 pays n’est autre que le Bénin.

Plus de la moitié de ces pays ont ratifié l’accord de la ZleCaf

Outre le pays de Patrice Talon, il y a les Seychelles et la Gambie qui constituent le top 3 du classement. Ces trois pays ont offert un accès sans visa à tous les visiteurs africains en 2021, comme ils l’ont fait en 2020. La Namibie, la Sierra Leone et la Tanzanie ont quant à elles rejoint les 20 pays les plus performants en 2021. Plus de la moitié de ces pays ont ratifié l’accord de la ZleCaf , adhéré au marché unique du transport aérien africain et signé le protocole sur la libre circulation des personnes.

L’Afrique centrale à la traîne

En 2021, près de la moitié des pays les plus performants se trouvaient en Afrique de l’Ouest. Les autres sont en Afrique de l’Est, en Afrique australe et en Afrique du Nord. Aucun pays d’Afrique centrale n’a encore figuré parmi les pays les plus ouverts aux visas de l’AVOI. Cela appelle à aider les pays d’Afrique centrale à réformer leur régime de visas indique le rapport de la BAD.