Avec 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels en 2020, Whatsapp est LA plus utilisée des applications de messagerie dans le monde. Forcément, cela vient avec un inconvénient : des tonnes de messages non utiles provenant des groupes dans lesquels vous êtes inscrits certains envoyant certaines fois des messages toutes les minutes tout au long de la journée.

Mais hormis les groupes, des utilisateurs sont aussi gênés par des membres de leurs familles, ou des collègues du travail. Dans cet article, nous verrons comment organiser votre messagerie whatsapp pour ne plus recevoir des messages indésirables mais surtout pour retrouver le goût d’échanger au bon moment sans épuiser vos batteries avec des notifications intempestives.

Le couteau suisse des archives

C’est une fonctionnalité très peu utilisée mais qui vaut son pesant d’or. Les archives de Whatsapp ont connu une mise à jour récente qui permet de mieux gérer ses échanges. Jusque-là, une conversation archivée était automatiquement désarchivée lorsqu’un nouveau message était reçu. Mais depuis quelque temps, l’utilisateur peut choisir de maintenir archiver même après réception d’un nouveau message. Pour le faire, rdv sur android et IOS (Iphones) dans Paramètres ou Réglages > Discussions > Maintenir les discussions archivées.

Les groupes non importants, et les conversations peuvent être archivés vous offrant ainsi une vue plus claire sur les messages importants de votre application. Les conversations archivées ne laisssent ainsi pas de notifications, réduisant par la même occasion le nombre de notifications. Pour ceux qui veulent toutefois voir les messages dans la liste, il suffit ainsi de décocher l’option « Maintenir les discussions archivées », ainsi les conversations seront désarchivées à chaque nouveau message. I