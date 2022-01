Kylian Mbappé devrait-il rejoindre le Real Madrid ? L’autre star du football Zlatan Ibrahimovic s’est prononcé sur le sujet. Dans un entretien accordé au site français L’équipe, Ibrahimovic a révélé avoir discuté avec son jeune collègue et a profité pour lui prodiguer des conseils, notamment concernant un probable transfert au Real madrid. Depuis quelques mois, les rumeurs se font persistances quant au départ de Kylian Mbappé du PSG.

« S’il doit vraiment aller au Real ? Il n’y a que Kylian qui puisse répondre à cette question… Moi, j’y serais allé. Mais si je suis le PSG, j’essaierais de le retenir… Le PSG veut le garder, évidemment, mais lui, est-ce qu’il veut rester ? » a d’abord affirmé Zlatan avant de compléter : « Il m’a demandé, oui, et je lui ai dit : « À ta place, j’irais au Real ». J’ai eu la chance de jouer dans différentes équipes, différents pays, avec différents champions, et c’est comme ça que j’ai appris et que j’ai grandi. Jouer chez toi toute ta carrière, c’est plus facile, à mon avis. Alors que si tu fais ta valise et que tu vas dans d’autres jardins, c’est une aventure »