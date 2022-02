Pour décourager les mauvais comportements sur les terrains de football, la Commission de discipline de la Confédération africaine de football (Caf) a pris, ce mardi 01er février 2022, de lourdes sanctions à l’encontre des joueurs et membres d’encadrement technique qui se sont illustrés négativement à la fin des matches Egypte # Maroc et Sénégal # Guinée Equatoriale, comptant pour les quarts de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021).

Pour le match Egypte # Maroc, les causes de ces lourdes sanctions sont des joueurs et des membres du staff technique du Maroc et de l’Egypte en sont venus aux mains. De plus, un joueur égyptien a porté la main sur le président de la Fédération marocaine de football. Concernant les raisons qui ont été à la base des sanctions prononcées par la commission de discipline de la Caf pour le match Sénégal # Guinée Equatoriale, c’est qu’il y a une altération verbale et physique entre certains joueurs sénégalais et équato-guinéens.

La commission discipline de la Caf a eu la main lourde. Elle a infligé de lourdes sanctions aux joueurs et membres d’encadrement technique de l’Egypte et du Maroc. A propos de l’Egypte, le joueur égyptien Marwan Moustafa est suspendu pour deux matches avec une amende de 5000 USD à payer par la Fédération égyptienne de football. Quant à l’entraineur adjoint des Pharaons d’Egypte, Rogerio Paulo Dos Santos Cesar De Sa, il a écopé de quatre matches de suspension avec une amende de 10.000 USD à la Fédération égyptienne.

La Commission discipline de la Caf a imposé 10.000 USD à la fédération égyptienne de football pour n’avoir pas identifié les agresseurs de l’incident. L’entraineur égyptien, Carlos Quiroz a, pour sa part, reçu un avertissement pour son comportement sur le banc. Concernant le Maroc, les joueurs Soufiane Chakla et Soufiane Boufal écopent chacun de deux matches de suspension avec l’équipe nationale pour leur comportement violent. Il a été imposé à la Fédération marocaine de football une amende de 10.000 USD pour n’avoir pas identifié les agresseurs de l’incident. Pour leur comportement antisportif, les officiels marocains présents sur le banc ont été rappelés à l’ordre par la commission discipline de la Caf.

En ce qui concerne les sanctions de la commission disciplinaire de la CAF pour le match Sénégal # Guinée Equatoriale, les joueurs sénégalais Saliou CISS et Kéita Balda et ceux de la Guinée Equatoriale Ivan Edu et Emilio Nsue ont été tous rappelés à l’ordre pour comportement regrettable en fin de match. Par contre, quant au joueur équato-guinéen Estaban Orosco, il a été suspendu pour deux matches pour n’importe quelle compétition officielle de la Caf. La Fédération équato-guinéenne de football est condamnée à payer 5000 USD.

