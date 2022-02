Victorine Agbato alias «Vivi l’internationale» est décédée dans la nuit du mardi 15 février au mercredi 16 février 2022 à l’âge de 75 ans. Le ministre du Tourisme, de la culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola n’a pas tardé à réagir. Dans un post sur sa page Facebook ce mardi 16 février 2022, il a déclaré qu’il est très attristé par cette perte tragique que vient d’enregistrer l’univers de la culture béninoise.

Le ministre du Tourisme, de la culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola n’a pas manqué de penser à la dernière fois où il a vu, le 25 décembre 2021, la diva de la musique béninoise sur la scène dans «le cadre des #Nuits_Artistiques_et_Culturelles de # Cotonou initiées par le gouvernement du Bénin pour célébrer nos icônes de la musique moderne».

Pour le ministre Jean-Michel Abimbola, c’est avec beaucoup de peine qu’il a appris le «décès d’une virtuose de la chanson moderne béninoise». Il a fait savoir que la disparition de Vivi l’internationale est une grosse perte pour la musique béninoise, car la jeune génération ne pourra plus bénéficier de ses conseils pour pouvoir évoluer dans le showbiz.

C’est pour cela qu’il a affirmé que c’est une «perte pour le monde musical en général, et particulièrement pour la jeune génération» et aussi une disparition d’un immense talent et d’un repère. Le ministre de la culture a profité de l’occasion qui lui est offerte pour présenter ses « vives condoléances à la famille de la défunte ainsi qu’à tout le monde culturel». Il a demandé que Dieu accorde à l’illustre disparue le repos éternel.

Applis LNT : Android - Iphone