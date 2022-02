Le calendrier national des examens, concours scolaires et universitaires et tests de recrutement pour l’année 2022 est rendu public ce jeudi 17 février 2022. C’est à travers un arrêté interministériel signé par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro et le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou.

Dans cet arrêté interministériel, l’examen du Certificat d’Etudes Primaires ( CEP), session normal et celui des aveugles , amblyopes et autres handicapés (épreuves écrites et orales et épreuves d’EPS) sont prévus du mardi 07 au vendredi 10 juin 2022. Quant à l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), session normal et celui des aveugles, amblyopes et autres handicapés (épreuves écrites), ils auront lieu du lundi 13 au mercredi 15 juin 2022. Par rapport à l’examen de Baccalauréat (Epreuves écrites),il se déroulera du lundi 20 au jeudi 23 juin 2022.

Il faut signaler que l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), session de remplacement est prévu du lundi 27 au mercredi 29 juin 2022. Pour l’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP), session des malades (Epreuves écrites et orales et épreuves d’EPS), les candidats composeront du lundi 04 au jeudi 07 juillet 2022. Pour l’examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) en sciences et techniques Industrielles (STI), Enseignement familial et Social (EFS) et Hôtellerie –Restauration ( HR), c’est du lundi 04 au vendredi 15 juillet 2022 pour les épreuves pratiques et pour les épreuves d’EPS , c’est le samedi 16 juillet 2022 et l’examen du Baccalauréat session de remplacement est du lundi 18 au jeudi 21 juillet 2022.

