Lionel Zinsou était au vernissage de l’exposition des trésors royaux du Bénin le samedi 19 février dernier. Dans un entretien accordé à Frissons radio, l’ancien Premier ministre béninois a loué l’initiative. « C’est comme si on était dans l’un des plus grands musées à la fois d’art classique et d’art contemporain. Mais en plus, il y a une âme dans cette exposition. C’est la volonté de toute une génération jeune, relayée par le président de la République, par toutes les équipes qui ont travaillé, les influenceurs, les relais sociaux, de ramener l’histoire, la mémoire et la fierté à travers des œuvres qui sont magnifiques » a apprécié le franco-béninois.

« C’est une idée que personne n’a jamais eu »

Il a surtout aimé l’idée d’associer lors d’une même exposition des œuvres datant du XVIII è et du XIX è siècle que sont les trésors royaux d’Abomey et les œuvres d’artistes contemporains. Pour lui, « c’est une idée que personne n’a jamais eu ». « Ce rapprochement est exceptionnel » a-t-il poursuivi. Quand on lui demande s’il est venu à l’exposition sur invitation du président de la République, il répond par l’affirmative, mais fait savoir qu’il aurait aussi fait le déplacement en tant que simple citoyen. L’homme était visiblement heureux de voir l’ancien président Nicéphore Soglo au vernissage.

« L’accusation a été retirée en appel »

Il pense que le Bénin « a une tradition de dialogue et quand (celle-ci) se défait un peu, il faut la renouer. Il faut vraiment la tisser. Et si c’est sur des valeurs culturelles, sur la fierté de notre histoire qu’on peut avoir des dialogues, montrer qu’on peut se retrouver dans des évènements qui dépassent la vie politique, vraiment utilisons cette occasion de faire ce travail de dialogue et de paix » a exhorté le franco-béninois. Le journaliste n’a pas manqué de l’interroger sur sa condamnation au Bénin. Lionel Zinsou, a justement rappelé que « l’accusation a été retirée en appel » donc il dit ne pas se sentir dans la peau d’un condamné.

En ce qui concerne ses relations avec Patrice Talon, l’homme dit être sur la même longueur d’onde que lui, sur les questions de restitution des trésors royaux d’Abomey. « Ma famille a été un peu associée à la restitution. Vous savez peut-être que je suis administrateur du Quai Branly à Paris, j’ai pris une toute petite part pour que la volonté du président de la République, s’exécute, donc, on est complètement sur la même ligne. On est complètement aligné » a déclaré Lionel Zinsou.

