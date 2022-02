La police républicaine a arrêté au quartier ‘’Agla ‘’ dans le 13ème arrondissement de la ville de Cotonou un jeune homme et son père pour incitation de mineure à la débauche. Ils ont hébergé clandestinement une jeune fille de 17 ans.

Un jeune homme et son père déposés en prison pour incitation de mineure à la débauche. Selon Frissons radio, le jeune homme a hébergé clandestinement avec le consentement de son père une jeune fille de 17 ans depuis décembre 2021. Ayant constaté la disparition de sa fille, la mère l’a cherchée désespérément depuis deux mois. Elle a finalement retrouvé son enfant dans ce mois de février 2022 mais enceinte.

La mère de la fille a porté plainte contre le fils et son père. Les deux mis en cause ont été interpellés par la police républicaine au quartier ‘’Agla’’ dans le 13ème arrondissement de la ville de Cotonou. Présentés ce jeudi 17 février 2022 et auditionnés par le Procureur de la République près le tribunal de Cotonou, ils ont été placés en détention provisoire et déposés à la prison. Le père et le fils seront jugés le 15 mars 2022.

