(TASS) Le président américain Joe Biden affirme qu’en reconnaissant la souveraineté des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk, la Russie « a coupé un grand morceau l’Ukraine » et a continué aujourd’hui. « Plus simplement, la Russie vient d’annoncer qu’elle coupait un grand morceau de l’Ukraine », a-t-il lancé, s’exprimant ce mardi à la Maison Blanche à l’occasion de la crise ukrainienne.

Dans ce contexte, il a annoncé que les États-Unis introduisaient de « vastes sanctions sur la dette souveraine russe, ce qui signifie que nous privons le gouvernement russe de financement occidental ». Il a ajouté que Washington décrétait « des sanctions intégrales contre deux grandes institutions financières russes: [la banque] VEB et leur banque militaire ». Il n’a toutefois pas précisé la seconde société financière.

Blinken ne veut plus rencontrer Lavrov

Les États-Unis sont prêts à poursuivre leur coopération diplomatique avec la Russie, mais Moscou doit faire preuve de « sérieux », a déclaré mardi le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, lors d’une conférence de presse. Selon lui, étant donné « l’invasion de la Russie en Ukraine » et « le rejet [par Moscou] d’une approche diplomatique », sa rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, « n’a pas de sens ».

Toutefois, a poursuivi Antony Blinken, pour « empêcher des développements selon le pire scénario », les États-Unis « œuvreront » en faveur d’une solution diplomatique de la crise. « Nous et nos partenaires sommes ouverts à la diplomatie, mais la Russie doit manifester le sérieux [de ses intentions]. Au cours des dernières 24 heures, elle a manifesté le contraire », a-t-il encore affirmé.

