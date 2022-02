Les Lions indomptables du Cameroun ont arraché, ce samedi 05 février 2022 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, la 3ème place de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021). Les Camerounais et les Burkinabè se sont séparés dos à dos pour le match de classement de ladite compétition par le score de 3 buts partout pendant le temps réglementaire c’est-à-dire les 90 minutes de jeu . Les trois buts du Burkina Faso ont été marqués par Steeve Yago à la 24ème minute, le gardien de but camerounais André Onana à la 45ème minute à la suite d’une faute de mains et Djibril Ouattara à la 50ème minute. Les trois buts camerounais ont été inscrits par Stéphane Bahoken à la 73ème minute et Vincent Aboubakar aux 85ème et 87ème minutes. Les deux équipes sont allées directement aux épreuves fatidiques de tirs au but que le Cameroun a remporté par 5 tirs contre 4.

Il faut signaler que le Cameroun a terminé premier du groupe A avec 7 points. En huitième de finale, les Lions Indomptables du Cameroun ont éliminé les Cœlacanthes des Comores par le score de 2 buts à 1. En quarts de finale, la sélection nationale du Cameroun a dicté sa loi à la Gambie. Les Pharaons d’Egypte de leur côté ont sorti les Lions Indomptables du Cameroun en demi-finales de la 33ème édition de la Can Cameroun 2021 lors des séances de tirs au but par 3 tirs contre 1 après 0 but partout pendant les 120 minutes de jeu.

