L’équipe égyptienne de football a battu celle du Cameroun lors de la séance de tirs au but en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Le match s’est déroulé à Yaoundé. À l’issue du match et de deux prolongations de 15 minutes, les équipes faisaient toujours match nul (0-0). À la 90e minute, le sélectionneur des Pharaons, Carlos Queiroz, a été sanctionné d’un carton rouge en raison de son comportement.

Le 6 février, l’Égypte affrontera en finale le Sénégal qui a remporté la veille un match face au Burkina Faso (3-1). Les équipes du Cameroun et du Burkina Faso disputeront le match pour la troisième place le 5 février. L’équipe d’Égypte a enregistré sept victoires à la CAN, la dernière remontant à 2010. La Coupe d’Afrique des nations est le plus grand tournoi international parmi les équipes nationales du continent. L’année dernière, la compétition a été reportée en raison de la pandémie. (avec TASS)

