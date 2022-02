Les Pharaons d’Egypte ont décroché, ce jeudi 03 février 2022 à Yaoundé, leur qualification pour la finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021). Les Egyptiens se sont imposés aux Lions Indomptables en demi-finales de ladite compétition lors des séances de tirs au but par 3 tirs contre 1 après 0 but partout pendant les 120 minutes de jeu . Les Egyptiens affronteront le dimanche 06 février 2022 les Lions de la Téranga du Sénégal .Quant aux Lions indomptables du Cameroun, ils croiseront, ce samedi 05 février 2022, en match de classement, les crampons avec les Etalons du Burkina Faso.

Sénégal # Egypte, c’est l’affiche de rêve de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021). Cette affiche sera une rencontre de retrouvailles entre deux coéquipiers du même club. Le capitaine des Pharaons d’Egypte, Mohamed Salah affrontera son coéquipier du club de Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané. C’est donc à un duel intéressant qu’on assistera entre les deux partenaires du club de Liverpool. La lutte sera donc âpre entre les Lions de la Téranga du Sénégal et les Pharaons d’Egypte. De plus, il faut signaler que l’Egypte participe à sa 10ème finale d’une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football. En 10 participations à la finale de la Can, l’Egypte a remporté 7 fois la Coupe. Les Egyptiens ont soulevé le prestigieux trophée en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006,2008 et 2010.

I Il faut signaler que l’Egypte a fini 2ème du groupe D avec 6 points .Elle s’est imposée respectivement face aux Eléphants de la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale lors des séances de tirs au but par 5 tirs contre 4 après 0 but partout pendant les 120 minutes de jeu. En quarts de finale,elle a éliminé les Lions de l’Atlas du Maroc.

