La tension en Ukraine fait réagir de nombreuses personnalités politiques et même dans le milieu artistique. Connu pour ses clashs et ses coups de gueule, le rappeur français Booba a également apporté son grain de sel. Pour lui, la guerre en Ukraine ne regarde en rien la France.

« Et voilà on entre en guerre contre la Russie pour un conflit qui ne nous regarde pas. Comme si la France et les USA avaient des leçons à donner à la Russie. Comme si on était mieux. On va envoyer des innocents à l’abattoir. J’ai pas vraiment les mots, en attendant la vie continue, que la force soit avec nous, on va essayer d’élever nos enfants comme il se doit, comme on peut. » a-t-il lâché.

