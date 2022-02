Une découverte a été faite dans le cadre du nouveau coronavirus (covid-19), au Royaume-Uni. Il s’agit en effet, du variant Deltacron, une combinaison des variants, Delta et Omicron, dont la découverte a été annoncée le vendredi 11 février 2022, par les autorités britanniques. Depuis, il a été ajouté à la liste des variants classés « sous surveillance » et « sous enquête ».

Les autorités britanniques ont voulu se montrer rassurantes

Selon les informations affichées sur le site de l’Agence sanitaire du Royaume-Uni (UKHSA), cette recombinaison des variants Delta et Omicron, a été découverte chez une personne ayant été contaminée au Covid-19. D’après les informations du média britannique, The Mirror, qui se basent dur les informations des autorités, le patient en question a été contaminé à la fois par les deux variants. On ne sait cependant pas, si la personne a contracté les deux variants au Royaume-Uni ou dans un autre pays. Notons que le variant Delta s’est fait remarquer de par sa virulence, contrairement à son successeur Omicron qui s’est montré moins dangereux. Concernant le Deltacron, les autorités britanniques ont voulu se montrer rassurantes, puisqu’elles ont fait savoir que plusieurs cas de contamination hybrides sont assez faibles dans le pays, soulignant que le variant est en cours d’étude.

« Il comporte 30 mutations »

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’on entend parler du variant Deltacron. Au cours du mois de janvier 2022, plusieurs cas de ce dernier avaient été découverts à Chypre, par des scientifiques. « Nous avons trouvé un nombre important de mutations uniquement précédemment trouvées dans les cas d’Omicron, ce qui est différent des autres variantes car il comporte 30 mutations… La fréquence des mutations était plus élevée chez les personnes hospitalisées, ce qui pourrait signifier qu’il existe une corrélation entre Deltacron et les hospitalisations » avait déclaré le Dr Leontios Kostrikis. Cependant, les chercheurs disposaient peu d’informations sur ce variant, notamment sur sa contagiosité.

