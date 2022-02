L’affaire d’agression sexuelle qui oppose l’Américaine Kathryn Mayorga à la star du football portugais Cristiano Ronaldo connait un nouveau rebondissement. En effet, selon des informations rapportées par certains médias, l’attaquant de Manchester United aurait essayé d’interdire la divulgation de documents de police en lien avec l’affaire.

Empêcher le NYT d’avoir les documents

A en croire les précisions apportées par The Mirror, l’action vise à empêcher The New York Times d’entrer en possession des documents en question. Jusqu’à présent lesdits documents sont aux mains de la police de Las Vegas. Les accusations d’agression sexuelle qui pèsent contre le joueur portugais Cristiano Ronaldo ont été révélées pour la première fois en 2008 après une enquête du média allemand Der Spiegel. Le magazine a tiré ses informations du site Internet Football Leaks.

Une décision attendue le mardi 8 février

Les avocats du Portugais ont tout de même contesté la publication de ces informations par la presse. Pour eux, la plateforme a reçu illégalement les informations sur les accusations portées contre l’attaquant de Manchester United. A en croire l’annonce qui a été faite par The Mirror un juge devrait statuer sur le dossier ce mardi 8 février. Après l’audience, la justice décidera si les documents peuvent être rendus publics ou pas. Notons que la star du football portugais Cristiano Ronaldo a totalement balayé du revers de la main toutes les accusations qui ont été portées contre elle dans ce dossier par l’Américaine Kathryn Mayorga.

