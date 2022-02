L’Organisation Mondiale de la Santé a profité de la publication d’un rapport pour attirer l’attention sur les dangers que représente le nombre important de déchets médicaux liés à la pandémie du coronavirus. Ce document de l’OMS indique notamment que ces déchets s’avèrent être véritablement dangereux pour la santé des populations.

144.000 tonnes de déchets issus des doses de vaccins

Le rapport s’est en réalité focalisé sur les milliers de tonnes d’équipements de protection individuelle qui ont été expédiés par les Nations Unies depuis la survenue de la pandémie du coronavirus. Toujours selon le rapport de l’OMS, il s’agit de 2.600 tonnes de déchets non infectieux et de 731.000 litres de déchets chimiques. Plus de 8 milliards de vaccins expédiés dans le monde ont quant à eux généré 144.000 tonnes de déchets.

Ceci se présente sous forme de seringues, d’aiguilles et de caisses de sécurité. Le rapport de l’organisme onusien a tout de même pris la peine de marteler que ces chiffres avancés ne représentent qu’une infirme partie des déchets produits par la pandémie du coronavirus. Les équipements liés au Covid-19 qui n’ont pas été expédiés par les Nations Unies n’ont pas été pris en compte par le rapport.

Impact sur l’Homme et sur l’Environnement

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, ces déchets supplémentaires menacent « la santé humaine et environnementale » parce qu’ils bouleversent les systèmes de gestion des déchets dans le monde entier. « Cette situation a une incidence sur les populations habitant à proximité de sites d’enfouissement et d’élimination des déchets mal gérés, en raison de la pollution de l’air due à la combustion des déchets, de la mauvaise qualité de l’eau ou de la présence de nuisibles porteurs de maladies », a martelé l’OMS dans son rapport.