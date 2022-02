Les challengers des Lions de la Teranga à la finale de la CAN 2021 souhaitent que la rencontre soit reportée. Initialement prévu pour le dimanche 6 février, les Egyptiens ont demandé à la Caf de différer la rencontre de 24 heures. L’argument avancé par le staff de cette équipe qui a battu le pays organisateur de la compétition continentale est que ce report permettra aux joueurs d’avoir plus de temps de récupération.

Selon les déclarations de Fadil Diaa al-Sayed lors de la conférence de presse, les Egyptiens seraient visiblement défavorisés face aux Sénégalais. « Je demande que la finale soit repoussée à lundi ou mardi parce que le Sénégal a un jour de récupération que nous »,a déclaré au cours de la sortie médiatique Fadil Diaa al-Sayed.

Trois prolongations de rang

« Notre équipe est la seule qui a enchaîné trois prolongations de rang. Nos joueurs ont continué de travailler et ont été encouragés par Mohamed Salah. Je remercie Carlos Queiroz pour sa grande expérience. Je ne veux pas entrer dans les détails sur l’arbitrage », a-t-il poursuivi. Rappelons que l’Egypte a décroché son ticket pour la finale de la CAN suite à la rencontre ce jeudi soir avec le Cameroun. Les Pharaons ont réussi à dompter les Lions lors de séances de tir au but.

