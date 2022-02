Le milliardaire Elon Musk est encore dans le viseur du gendarme américain de la bourse de New York, la Securities and Exchange Commission (SEC). En effet, selon les informations du média américain Wall Street Journal, hier jeudi 24 février 2022, le patron de Tesla et son frère Kimbal Musk sont visés par une enquête pour délit d’initié ouverte par l’autorité, depuis 2021.

85 000 d’actions pour une valeur totale de 108 millions de dollars

En cause, la SEC reproche à Kimbal Musk certaines pratiques qui pourraient violer les règles empêchant aux membres du conseil d’administration et aux employés de négocier des informations matérielles non publiques. Les faits en question remontent à 2021, quand le petit-frère d’Elon Musk a vendu 85 000 d’actions Tesla pour une valeur totale de 108 millions de dollars. Cette transaction a eu lieu un jour avant que le PDG du constructeur de voitures électriques ne demande à ses abonnés dans un sondage Twitter, s’il devait vendre ou garder 10% de ses actions. Elon Musk avait aussi indiqué qu’il promettait de respecter les résultats du vote. Toujours selon le Wall Street Journal, les actions de Tesla ont connu une baisse, après le sondage.

Tesla épinglé pour son manque de supervision des tweets d’Elon Musk

La mesure que les frères Musk pourraient avoir violée, stipule qu’à partir du moment où des administrateurs d’entreprises publiques ou des employés ont en leur possession des informations matérielles non publiées, ils ne peuvent pas vendre ou acheter des actions. Notons que ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk est dans le viseur de la SEC. L’année dernière, cette dernière avait épinglé Tesla pour son manque de supervision des tweets de son patron. Elle avait indiqué qu’Elon Musk avait deux fois de suite violé l’accord selon lequel il doit faire approuver ses tweets par les avocats de la compagnie, avant publication.

