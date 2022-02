Une nouvelle découverte a été faite par des scientifiques dans l’espace. Il s’agit en effet d’une galaxie qui se révèle être une des plus grandes jamais identifiée. Selon des informations qui ont été rapportées, la galaxie avec des caractéristiques très peu habituelles a été dénommée : Alcyoneus. Elle est située à une distance de 3 milliards d’années-lumière de la Terre à en croire les premières informations qui ont été rendues publiques sur cette galaxie.

Comme autre caractéristiques, la galaxie géante couvre une distance de 5 mégaparsecs, soit 16,3 millions d’années-lumière de long. Alcyoneus vient ainsi dépasser la plus longue galaxie qui faisait 4,9 mégaparsecs. On retient également que la galaxie a été identifiée grâce au LOFAR (Low Frequency Array). Il s’agit du plus grand radiotélescope du monde. A part sa dimension très peu ordinaire, cette galaxie ne présente rien de différent des autres.

Mécanismes mal compris…

Alcyoneus a également un noyau qui peut être estimé à environ 400 millions de fois la masse du Soleil. Selon des explications qui ont été données par les scientifiques dans une publication qui sera faite par Astronomy & Astrophysics « les principaux mécanismes à l’origine de la croissance exceptionnelle des galaxies restent mal compris ». « Les pressions dans les lobes sont les plus basses jamais trouvées », ont expliqué les scientifiques dans leur recherche.

