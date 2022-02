L’Université d’Abomey-Calavi organise au mois de mai 2022, l’examen spécial d’entrée à l’Université (ESEU). Cet examen concerne les personnes qui n’ont pas le Baccalauréat ou « un titre admis en équivalence ou en dispense par le vice-rectorat chargé des affaires académiques » mais qui souhaitent poursuivre leurs études à l’université d’Abomey-Calavi. Le dépôt des dossiers est attendu au secrétariat administratif du Vice-rectorat chargé des affaires académiques de l’UAC à partir du lundi 07 février prochain jusqu’au jeudi 31 mars 2022.

Passer les tests dans les options A1, A2, B et C

Les dossiers doivent être complets. « Tout dossier incomplet sera purement et simplement rejeté » assure le vice-recteur chargé des affaires académiques Yélindo Patrick Houessou. Le candidat à l’ESEU doit choisir de passer le test dans les options A1, A2, B et C. L’option A1 permet de poursuivre les études dans le domaine littéraire, artistique à la Faculté des lettres, langues, Arts et communications (FLLAC)., à la FASHS (sciences humaines et sociales), à la FASEG (économie) ou à la FADESP (droit et sciences politiques). L’option A2 est exclusivement ouverte aux titulaires de capacité en droit mais ne remplissant pas les conditions académiques autorisant leur inscription à l’Université.

Il faut avoir au moins 25 ans, et justifier de deux années d’activités professionnelles au moins

L’option B donne accès aux études universitaires scientifiques générales à la Faculté de sciences et techniques (FAST). L’option C est exclusivement ouverte aux titulaires du Diplôme d’Etat d’infirmier (DEI) ou du Diplôme d’Etat de sage-femme (DESF) et n’ayant pas le Baccalauréat. Elle permet de poursuivre les études dans les domaines littéraires et artistiques à la FLLAC (littérature), FASHS (sciences humaines et sociales), à la FADESP (droit et science politique) , à la FASEG (économie) et à la FAST. Pour participer à cet examen spécial, il faut avoir au moins 25 ans, et justifier de deux années d’activités professionnelles au moins et ne pas être candidat au Baccalauréat.

