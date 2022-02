La candidate républicaine à l’élection présidentielle française Valérie Pécresse s’est adressée aux Russes en russe sur la chaîne de télévision France 5 dimanche soir et a appelé à construire un avenir commun pour l’Europe. « Je veux dire au fier peuple russe que nous devons construire ensemble la paix en Europe« , a-t-elle déclaré, ajoutant qu’une action militaire en Ukraine « serait une terrible erreur« . Jeune fille, Valérie Pécresse a étudié le russe et a même visité le camp d’Artek en Crimée.

Puis, passant au français, elle a déclaré qu’il fallait un dialogue avec la Russie. Dans le même temps, elle a estimé que l’Europe devait adopter une position consolidée dans sa communication avec la Russie: une nouvelle conférence sur la sécurité en Europe était nécessaire, selon Mme Pécresse. Une telle démarche permettrait de garantir la stabilité du continent. Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, avait auparavant déclaré que les visites du président français Emmanuel Macron à Moscou le 7 février et à Kiev le 8 février poursuivraient les efforts de Paris pour désescalader la situation autour de l’Ukraine. En outre, MM. Poutine et Macron ont eu trois conversations téléphoniques sur le sujet ces dernières semaines: les 28 et 31 janvier et le 3 février.

Des allégations récentes dans les pays occidentaux, ainsi qu’à Kiev, font état d’une possible invasion russe du territoire ukrainien. Le secrétaire de presse du président russe a décrit ces informations comme une escalade de tension vide et sans fondement. Il a souligné que la Russie ne représentait une menace pour personne et a rappelé que tous les mouvements des troupes russes avaient lieu sur son propre territoire. Dans le même temps, M. Peskov n’a pas exclu la possibilité de provocations pour justifier de telles déclarations et a averti que toute tentative de résoudre la crise dans le sud-est de l’Ukraine par la force aurait les conséquences les plus graves.

L’élection présidentielle française se déroulera en deux tours, les 10 et 24 avril. Le calendrier de la campagne permet aux prétendants de se présenter jusqu’à début mars. Une quarantaine de personnes font actuellement campagne. (Avec TASS)

