En France, le président Emmanuel Macron tente de mobiliser son pays autour de la crise ukrainienne qui selon lui menace la sécurité en Europe. Après de nombreuses tentatives pour calmer les tensions avec l’Ukraine, le président français a constaté la détermination du président russe avec l’entrée en scène des soldats russes en Ukraine. Depuis des sanctions ont été annoncées contre le pays mais aussi contre le président russe Vladimir Poutine.

Même des événements sportifs sont touchés par la crise. L’UEFA a ainsi décidé de déplacer la finale de la ligue de champions qui devait avoir lieu en Russie. « Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé de déplacer la finale de la Ligue des champions masculine l’UEFA 2021/22 de Saint-Pétersbourg au Stade de France à Saint-Denis » indique l’organisme dans un communiqué. Invités par Emmanuel Macron, des anciens présidents français ont échangé avec la presse à la sortie de leur audience. Si François Hollande réclame des sanctions plus fortes, son prédecesseur Nicolas Sarkozy va plus loin en analysant le rôle des institutions internationales.

Il a d’abord insisté sur l’importance de la diplomatie dans le cas actuel : « la seule voie possible, c’est la diplomatie… aucun peuple à travers le monde …ne peut souhaiter « la guerre totale ». » a d’abord indiqué l’ancien président. Mais pour lui, il faut également revoir les institutions internationales, qui selon lui, ne sont plus adaptées au 21ème siècle. Pour Sarkozy, l’OTAN, le G7 et le G20 ne fonctionnent plus. Quant à l’ONU, elle végète selon lui dans un immobilisme avant de conclure : « Il est temps d’inventer les institutions qui permettront le multilatéralisme du XXIe siècle ». Un rôle que la France devrait assumer selon lui : « Personne ne le fera à la place de la France »

