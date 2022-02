L’application de rencontre pour hommes gays, Grindr, n’est plus disponible sur les plateformes d’applications en Chine. Selon les informations de l’entreprise de recherche mobile Qimai, il n’était plus possible de télécharger l’application à partir de ce mardi 1er février 2022. La nouvelle a été confirmée par le géant américain Apple qui a précisé que les développeurs de l’application ont supprimé l’application de l’App store de la Chine.

« Une atmosphère en ligne civilisée »

La situation est la même au niveau de plusieurs autres plateformes exploitées par des compagnies chinoises. Notons que la suppression de l’application intervient dans un contexte où le régime chinois contrôle davantage les informations circulant sur internet. Cela s’est accentué alors que le pays se prépare à célébrer le nouvel an lunaire ainsi que les jeux olympiques d’hiver qui se dérouleront au cours de mois de février 2022. Dans un communiqué, l’administration chinoise a fait savoir que cette campagne a pour but de « créer une atmosphère en ligne civilisée, saine, festive et propice à l’opinion publique pendant le Nouvel An lunaire ».

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le gouvernement chinois s’attaque à la communauté gay du pays. En novembre 2021, le média chinois South China Post a indiqué que le milieu du jeu vidéo est désormais soumis à des conditions plus strictes. Dans ce cadre, les autorités ont banni les personnages considérés comme homosexuels dans les jeux vidéo. D’après elles, les personnages de jeu vidéo ne doivent pas être pris à la légère et doivent « refléter un certain nombre de valeurs ».