Après sa rupture médiatique avec l’actrice Julia Fox, le célèbre chanteur américain Kanye West s’est-il mis en couple avec le parfait sosie de Kim Kardashian? Kanye a été aperçu quittant la soirée d’écoute de son album Donda 2 avec l’influenceuse et femme d’affaires Chaney Jones à ses côtés. Sur les photos, on peut voir Jones portant un body en cuir blanc avec des bottes blanches à talons hauts et une paire de lunettes surdimensionnées, tout comme Kim Kardashian.

De nombreux fans ont souligné les similitudes entre Chaney Jones et Kim Kardashian, l’ex-femme de Kanye et mère de ses enfants. Chaney Jones est une influenceuse de 24 ans qui compte 143 000 abonnés sur Instagram où elle partage les détails de sa vie et des photos de voyage. En plus de son métier d’influenceuse, elle suivrait des cours à l’Université de Wilmington. Outre les photos de Donda 2, Kanye West a été aperçu ce jeudi avec la jeune influenceuse. Elle avait une nouvelle fois un look similaire à celui de Kim Kardashian (voir photo ci-dessous)

Ye with Chaney Jones in Miami today (2.24.22) pic.twitter.com/QxQEtzCRnS — Ye Media (@KanyeMedia_) February 24, 2022

Applis LNT : Android - Iphone