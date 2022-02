Les conséquences de l’acte de Kurt Zouma continuent de tomber. Suite à la publication de cette fameuse vidéo le montrant en train de frapper son chat, l’internationale est désormais privé de son rôle d’ambassadeur au sein de l’organisation Seed.

Après les plaintes de différentes fondations de défense des droits des animaux qui exigent sa suspension de l’équipe française, la liste des sanctions et des conséquences continue de s’allonger pour le footballeur français Kurt Zouma. Les excuses du joueur n’ont pas suffi pour arrêter les dégâts et les démarches sont déjà enclenché contre lui. Pour commencer, les chats lui ont été retirés et confiés à la grande organisation RSPCA pour des examens et des soins.

Une lourde amande d’environ 300.000 euros lui a été infligée. Une somme qui sera versé à une organisation qui s’occupe des animaux. Le sélectionneur de l’équipe de France de football Didier Deschamps a jugé l’acte posé par l’international français « d’inadmissible et intolérable ». L’équipementier Adidas a de son côté annoncé la rupture du contrat le liant au défenseur international. « Nous avons clos notre enquête et nous pouvons confirmer que Kurt Zouma n’est plus un athlète sous contrat avec Adidas ».

Le laisser jouer sur le terrain juste après le scandale, a poussé la compagnie d’assurance Vitality à suspendre le partenariat « bien-être» qu’il y avait entre elle et le club West Ham. « La protection des espèces en général et la protection animale en particulier sont des sujets prioritaires pour Seed et nous ne pouvons cautionner la maltraitance d’aucune sorte. Malgré son statut d’ambassadeur et son engagement au service de Seed que nous saluons, nous avons, d’un commun accord avec Kurt Zouma, décidé de mettre un terme à notre collaboration », communique le comité de l’association mettant ainsi fin au rôle du joueur au sein de leur institution spécialisée dans le soutient des projets pour venir en aide aux personnes démunies autour des thèmes comme la santé, l’éducation, l’environnement et le sport.

Applis LNT : Android - Iphone